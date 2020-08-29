الكشف علي 1167 مواطن في قافلة طبية للمناطق النائية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الصحة بالشرقية ، أول قافلة طبية علاجية شاملة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز ومدينة أبو كبير، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية ، ذلك تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية بالمحافظة.

إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1167 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي.