القبض على هارب من 5 سنوات سجن بالمنيا وبحوزته 12 طربة حشيش

المنيا - حسن عبد الغفار

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز مغاغة شمال المنيا، القبض على متهم هارب من سجن 5 سنوات وبحوزته 12 طربة حشيش ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء محمود خليل ،مدير امن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز مغاغة، برئاسة المقدم عمر عامر رئيس مباحث المركز ومعاونة الأول الرائد عبد الرحمن غزاوى وبإشراف العقيد حاتم ربيع ، رئيس فرع البحث الجنائي شمال من إلقاء القبض على متهم يدعى "ه.ر" 32 سنة ومقيم بقرية أبا البلد هارب من جناية رقم 1555 لسنة 2014 سرقة بالإكراه وعقوبة السجن 5سنوات وسبق اتهامه في قضايا مخدرات وبحوزته 12 طربة حشيش وفرد خرطوش و16 طلقة ، ومبلغ مالي 1180 جنيهًا .