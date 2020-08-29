العثور على جثث ضحايا التنقيب عن الآثار بأسوان بعد شهر من سقوط ردم حفرة عليهم

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، مساء اليوم السبت، بعد مرور مدة حوالى شهر من العثور على جثث الضحايا الثلاثة، الذين لفظوا أنفاسهم بعد ردم حفرة عليهم أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الحدود بكيما بمدينة أسوان، حيث تحللت أجزاء من أجسامهم، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المشرحة.

وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنجاح الأجهزة الأمنية فى استخراج 3 جثث لأشخاص هم: ''محمود. ر. م''، و''محمد. ه. ا''، وآخر مجهول لا يمتلك أى أثبات للشخصية، والذين لفظوا أنفسهم الأخيرة بعد ردم حفرة عليهم أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار بمنطقة عزبة الحدود فى أسوان، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة.

وكانت منطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان قد شهدت حادث بشع لقى على إثره 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع، أثناء محاولة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالمنطقة.

وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان، ووجه بتحرك قوة أمنية إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام أربعة أشخاص بالتنقيب بحثا عن الآثار فى أول أيام العيد بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان، وأثناء محاولتهم الحفر لقى 3 أشخاص منهم مصرعهم وأصيب الرابع بعد أن تساقط عليهم ردم الحفرة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية والمصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.