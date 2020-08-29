اليوم السابع
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العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بأحد شوارع قرية فى الدقهلية

السبت، 29 أغسطس 2020 03:57 م
العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بأحد شوارع قرية فى الدقهلية جثه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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عثر أهالى قرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على جثة طفلة لم تتجاوز 11 سنة، مجهولة الهوية، ملقاة فى أحد شوارع القرية، وبكامل ملابسها، حيث تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبدالباعث، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء مصطفى كمال، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر، بالعثور على جثة طفلة بقرية بشلا، وغير معروف ظروف وفاتها.

 

تم إخطار النيابة العامة، والتى أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، فيما تكثف مباحث المركز من جهودها للوصول إلى هوية الطفلة، والبحث فى بلاغات الغياب خلال الفترة الماضية.

 

وتوصلت المباحث إلى وجود بلاغ بتغيب طفلة تدعى "ر. ج. ر" 11 سنة، وجرى التواصل مع أهلها، للتعرف عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.


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