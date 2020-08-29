بكين (أ ش أ)

أعربت الصين عن تقديرها للجهود التي بذلها رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، وأمنياتها له بالتعافى السريع من مرضه، مشددة على أهمية العمل مع الجانب الياباني للدفع بالعلاقات الصينية اليابانية لتتحسن وتتطور باستمرار، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" - في بيان صحفى اليوم السبت، بشأن إعلان رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" استقالته بسبب المرض - إن "العلاقات الصينية اليابانية عادت إلى مسار صحيح، وشهدت تطورا جديا في السنوات الأخيرة، وتوصل قادة البلدين إلى أرضية مشتركة مهمة حول تشكيل علاقات صينية يابانية تتفق مع متطلبات العصر الجديد".