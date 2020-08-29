وأضاف جيان أن "الصين تعرب عن تقديرها للجهود المهمة التي بذلها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وتتمنى له التعافي في وقت مبكر"، مشيرا إلى أن الجانب الصيني يرغب في مواصلة احترام المبادئ التي حددتها الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، والعمل مع الجانب الياباني للدفع بالعلاقات الصينية اليابانية لتتحسن وتتطور باستمرار.