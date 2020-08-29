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السيسى: "فيه طلبة بتدرس فى جامعات بالخارج تكلفتها 35 ألف دولار سنويا"

السبت، 29 أغسطس 2020 01:15 م
السيسى: "فيه طلبة بتدرس فى جامعات بالخارج تكلفتها 35 ألف دولار سنويا" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهالى الطلبة الذين التحقوا بالكليات الأهلية الجديدة إلى الاطمئنان، متابعا: "جبنا كل العلوم الجديدة علشان يبقوا جاهزين لسوق العمل.. بندرس حاجات كتير ملهاش سوق فى مصر، طيب ناخد الجديد ومتقلقوش منهم وستجدوا هذا الكلام مفيد جدا".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدينة الإسكندرية: "حجم الطلبة المصريين اللى بيخرجوا بره مصر علشان يدرسوا.. فيه حجم معتبر من الأسر بتوفد أبنائها للخارج فيه جامعات معتبرة ومتقدمة جدا ونسجلها تقدير الجهد والدور والشهادة اللى تعطيها لأبنائها، وفيه جامعات تانى لأ، من غير ما اذكر جامعات.. تكلفتها 35 ألف دولار سنويا وفيه حاجات أقل.. وفى الآخر بيخرج ومش ده المستهدف، الفكرة فكرة تعليمية إنه بدل ما يسافر ياخدها هنا".

ووجه الرئيس السيسي المسؤولين إلى ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، مختتما: دوروا على ربط التعليم بسوق العمل وجامعتنا بتخرج مئات الآلاف ويمكن مش كلهم مربوطين بسوق العمل".

وبدروه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، أن عدد الطلبة المصريين الذين يدرسون بالخارج وصل إلى 20 ألف طالب، ينفقون 20 مليار جنيه سنويا بخلاف العملة الصعبة وهجرة العقول.


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