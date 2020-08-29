السيرة الذاتية لرئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد اللواء حسن عبد الشافى فى سطور

كتب - زكى القاضى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، قرارًا بتولى اللواء أركان حرب حسن عبد الشافى منصب رئيس هيئة الرقابة الإدرية، واللواء عبد الشافى من مواليد 1963، وخريج يوليو 1986، في الكلية الفنية العسكرية دفعة 23.

وتخرج رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد في سلاح المهندسين العسكريين، وشغل منصب رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من مارس 2019.

حصل اللواء أركان حرب حسن عبد الشافى، على دورة الأزمات والتفاوض، ودورة أركان حرب عام بكلية القادة والأركان، ودورة الإعداد المبكر للقادة بكلية الدفاع الوطنى، ودورة التسليح بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذلك زمالة كلية الحرب العليا.

وحصل اللواء حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية على دورة كبار القادة، والدورات التدريبية في العديد من المجالات، وهو حاصل على بكالريوس هندسة انشائية من الكلية الفنية العسكرية، واستشارى الهندسة الانشائية في تصميم هندسة الطرق، وبكالريوس العلوم العسكرية.

وتدرج اللواء عبد الشافى في جميع الوظائف القيادية بوحدات إدارة المهندسين العسكريين ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتولى وظيفة رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين ومنصب مدير الإدارة، وشارك في جميع الإنجازات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقت خدمته.

حصل اللواء حسن عبد الشافى على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 2007، و نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى 2012، ونوط الخدمة الممتازة 2016، وميدالية 25 يناير و 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الفضى للهيئة الهندسية.