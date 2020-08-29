الجارديان: مطالب بريطانيا بحماية منتجاتها الغذائية يثير "دهشة" أوروبا

كتبت رباب فتحى

جددت حكومة المملكة المتحدة محاولتها لإعادة فتح الفصل الخاص باتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يحمي المأكولات والمشروبات الخاصة ، مثل لحم الخنزير المقدد ، وجبن روكفور ، والشمبانيا ، في خطوة تركت كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ، ميشيل بارنييه ، "مندهشًا بعض الشيء"، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تضمين الاقتراح البريطاني بشأن الوضع المحمي للطعام والشراب في مسودة اتفاقية التجارة الحرة التي سلمها كبير المفاوضين البريطانيين، ديفيد فروست إلى بارنييه الأسبوع الماضي ، وفقًا لمصدرين من الاتحاد الأوروبي.

لكن مسئولي الاتحاد الأوروبي استبعدوا التخفيف من بنود اتفاق الطلاق التي تحمي أكثر من 3000 منتج من الأطعمة والمشروبات الفاخرة من التقليد. قال أحد المسئولين "لن يحدث ذلك".

وقالت "الجارديان" إن اتفاقية الانسحاب الموقعة بين بوريس جونسون وزعماء الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي تحافظ على حالة الطعام والشراب المحمي بموجب سياسة المؤشرات الجغرافية (GI) للاتحاد الأوروبي.

وتمثل هذه القواعد أولوية قصوى للمفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ، وهي تمنع صانعى الخمر الإنجليزي أو الإسباني من تسمية النبيذ الخاص بهم باسم "شمبانيا" على سبيل المثال ، في حين يمكن تسمية الجبن المتفتت فقط من اليونان باسم "فيتا". بموجب معاهدة الانسحاب ، تنطبق الحماية "ما لم وحتى" يمكن التفاوض على صفقة جديدة.

وفقًا لمصادر الاتحاد الأوروبي ، تحاول المملكة المتحدة تقليل الحماية للمنتجات الخاصة بالاتحاد الأوروبي ، مع الحفاظ على الوضع الخاص للمنتجات البريطانية ، مثل ويسكي سكوتش وفطائر ميلتون موبراي وفطائر كورنيش.

وقالت الصحيفة إن إعادة الاقتراح ، الذي تم طرحه في المراحل الأولى من محادثات التجارة الربيع الماضي ، أثارت الدهشة. "عدم التناسق قوبل بأفواه مفتوحة. لماذا تقترح ذلك في مفاوضات جادة؟ " قال مصدر من الاتحاد الأوروبي. وأضاف الشخص أن بارنييه كان "مندهشًا بعض الشيء".