التعليم تؤكد التزام لجان طلاب الثانوية دور ثان بإجراءات كورونا الاحترازية

محمود طه حسين



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التزام لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بإجراءات كورونا الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب، حيث يتم الزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات مع تعقيم اللجان ودخول الطلاب فى شكل متباعد وأيضا ترك مسافات خلال أداء الطلاب الامتحانات داخل الفصول واللجان الفرعية فى المدارس.



ويؤدى اليوم السبت طلاب الثانوية العامة دور ثان امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا لطلبة الشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولي)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

وقالت مصادر مسئولة، إن غرفة العمليات المركزية قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.





وشدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.





ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.





