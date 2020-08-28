نانسى بيلوسى: إدارة ترامب تواصل تجاهل احتياجات الشعب.. وكورونا تدمر حياتنا

كتب محمد شعلان

أكدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الامريكي، أن إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب ما زالت تتجاهل احتياجات ومطالب الامريكيين حيال أزمة كورونا التي تدمر الحياة في الولايات المختلفة.

وغردت بيلوسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "قبل وقت قصير، تحدثت مع رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز. من الواضح أن الإدارة مستمرة في تجاهل احتياجات الشعب الأمريكي لأن أزمة فيروس كورونا تدمر الحياة وسبل العيش".



نانسى بيلوسى على تويتر

وفي وقت سابق، هاجمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الامريكي، نواب الحزب الجمهوري الذي يقفون عائقا أمام السماح بالمساعدات الغذائية وتعويضات البطالة للعائلات الامريكية المحتاجة.

وقالت بيلوسي عبر حسابها بموقع "تويتر": "في الوقت الحالي، يعاني الأطفال في أمريكا من الجوع، ومع ذلك يرفض الجمهوريون تقديم تأمين البطالة والمساعدة الغذائية التي تحتاجها عائلاتهم"، داعية النواب الجمهوريون إلى العمل من أجل الديمقراطية.

وأضافت نانسي بيلوسي، في تعليقها قائلة: "رفض الجمهوريون اتخاذ إجراءات لإطعام الأطفال الجياع في جميع أنحاء البلاد خلال تفشي وباء كورونا لكنهم تأكدوا من منح الشركات إعفاءات ضريبية ضخمة لوجبات غداء الشركات".

وطالبت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، الرئيس ترامب وإدارته بقبول خطورة الوضع فى الولايات المتحدة والأزمات المتتالية التي يعيشها العالم وامريكا، والعمل من أجل حفظ أرواح الامريكيين، وغردت بيلوسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: " نحن نعمل من أجل إنقاذ الأرواح وسبل العيش وحياة ديمقراطيتنا. يجب على إدارة ترامب قبول خطورة الوضع الذي نواجه. والاهتمام بحياة العائلات أولا".

وكانت قد قالت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، إنها لا تثق فى ديبورا بيركس منسقة فريق العمل المكلف بمواجهة جائحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض، وحملتها مسؤولية المعلومات المضللة التى يرددها الرئيس دونالد ترامب عن الفيروس.