موسكو تعلن عن تجارب متقدمة للقاحها الجديد لـ COVID-19

كتبت إيناس البنا

دعا عمدة موسكو السكان للانضمام إلى تجارب لقاح فيروس كورونا الذي وافقت روسيا على استخدامه في وقت سابق من هذا الشهر، فيما وصفه المسئولون بأنه اختراق طبى جديد.تسبب أول لقاح في العالم ضد الفيروس التاجي يحصل على موافقة الحكومة في قلق الخبراء الطبيين الدوليين ، الذين وصفوا الموافقة السريعة من روسيا والفشل في مشاركة أي بيانات تدعم مزاعم فعالية اللقاح بأنها خرق كبير للبروتوكول العلمي.

ووفقا لتقرير جريدة " washingtonpost"، قال العلماء في جميع أنحاء العالم ، إن أي لقاحا يستخدم على نطاق واسع يجب اختباره أولاً في تجارب متقدمة تشمل عشرات الآلاف من الأشخاص لإثبات أنه آمن وفعال قبل الترخيص.



موسكو وتجارب لقاح فيروس كورونا

في دعوته لسكان العاصمة الروسية ، بدا أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أعلن عن إطلاق هذا النوع من الدراسات الواسعة قريبًا، وقال إن "بحث ما بعد التسجيل" سيستمر 6 أشهر وسيشمل 40 ألف شخص.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي مول اللقاح إنه سيسهل تجارب مماثلة في خمس دول أخرى ، لم يسمها، وأضاف الصندوق في بيان: "ستسمح التجربة السريرية بعد التسجيل بالحصول على شهادة تسجيل دائمة وتوسيع دائرة المستفيدين المحتملين للقاح ، بما في ذلك الفئة العمرية 60+".

قال علماء في منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنه على الرغم من أنهم بدأوا مناقشات مع روسيا حول لقاحها ، إلا أنهم لم يتلقوا بعد أي بيانات مفصلة حوله.

عند إعلان الموافقة على اللقاح في 11 أغسطس ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إحدى ابنتيه البالغتين قد تم تلقيحها بالفعل. وقال إن اللقاح خضع للاختبارات اللازمة وتبين أنه يوفر مناعة دائمة ضد فيروس كورونا ، على الرغم من أن السلطات الروسية لم تقدم أي دليل يدعم مزاعم السلامة أو الفعالية.

يحذر الخبراء من أن استخدام لقاح لم يتم اختباره ولم يثبت بعد أنه آمن أو فعال يمكن أن يقوض في النهاية الاستجابة للوباء ويسبب مزيدًا من عدم الثقة بين الناس بشأن التطعيم أم لا.

حتى يوم الأربعاء ، أبلغت روسيا عن إجمالي أكثر من 970 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 16683 حالة وفاة. قال المسؤولون الروس إن اللقاح سيُتاح في البداية للمجموعات المعرضة للخطر ، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والمعلمين قبل أن يتم استخدامه على نطاق واسع.

اللقاح الذي طوره معهد الجمالية في موسكو بمساعدة من وزارة الدفاع الروسية يستخدم فيروسًا مختلفًا - الفيروس الغدي الشائع المسبب لنزلات البرد - والذي تم تعديله لنقل جينات البروتين "السنبلة" الذي يكسو فيروس كورونا ، كوسيلة قم بتهيئة الجسم لمعرفة ما إذا كانت عدوى COVID-19 حقيقية تأتي.

هذه تقنية مماثلة للقاحات التي يتم تطويرها بواسطة CanSino Biologics الصينية وجامعة أكسفورد البريطانية و AstraZeneca - ولكن على عكس هاتين الشركتين ، لم ينشر العلماء الروس أي معلومات علمية حول كيفية أداء اللقاح في الاختبارات على الحيوانات أو في الدراسات البشرية المبكرة.

ومع ذلك ، ظل العديد من الخبراء الدوليين متشككين حيث تم اختبار اللقطات التجريبية حتى الآن على بضع عشرات من الأشخاص فقط ولا يوجد دليل علمي منشور يدعم الادعاءات الرسمية بفعاليتها.

قالت وزارة الصحة الروسية ، إنه من المتوقع أن يوفر اللقاح مناعة ضد فيروس كورونا لمدة تصل إلى عامين ، مستشهدة بتجربتها مع اللقاحات المصنوعة بتقنية مماثلة.

العديد من اللقاحات ، بما في ذلك تلك التي طورتها أكسفورد والمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة ، تخضع حاليًا لاختبارات متقدمة ونأمل في الحصول على نتائج في وقت لاحق من هذا العام.