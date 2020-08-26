اليوم السابع
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علماء بجامعة موسكو يبتكرون لقاحا لمواجهة كورونا ويمنع الإصابة مجددًا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:32 م
علماء بجامعة موسكو يبتكرون لقاحا لمواجهة كورونا ويمنع الإصابة مجددًا كورونا - صورة أرشيفية
ماجد تمراز

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أجرى عدد من العلماء من هونج كونج دراسات حول حالة تكرار إصابة الإنسان بالفيروس التاجي الحامل لمتغيرات وراثية مختلفة، لذلك برزت ضرورة ابتكار لقاح يمنع الإصابة ثانية بـ"كوفيد-19".

ووفقا لما نشره موقع روسيا اليوم، فإن خبراء جامعة موسكو ابتكروا لقاحًا متعدد التكافؤ، من المفترض أن يوفر وقاية متعددة، ويمنع الإصابة ثانية بالمرض.

وقالت أولجا كاربوفا، رئيسة قسم علم الفيروسات في كلية الأحياء بالجامعة: "يختلف ما نقترحه جوهريا عن جميع ما ينتج ويعرض حاليا، لأن اللقاح الذي ابتكرناه متعدد التكافؤ، ويحتوي على مجموعة كاملة من الأجسام المضادة، وليس على مستضد واحد. لذلك أعتقد أن الشخص الذي سيلقح به، سيصبح محميا ليس فقط من الفيروس التاجي وحده، بل من مجموعة كاملة من الفيروسات المشابه".

وأضافت: "ويحتوى هذا اللقاح على مستضد عام، لجميع أنواع فيروسات SARS والمماثلة لها، حتى تلك التي لم تنتقل إلى البشر حاليا".

وأشارت إلى أن نتائج اختبار ثمانية نماذج أولية من اللقاح، في جامعة موسكو، بينت أن ثلاثة منها ناجحة تماما من جميع وجهات النظر، مؤكدة أنه بعد انتهاء جميع الاختبارات، سيحل اللقاح، الذي ابتكره علماء جامعة موسكو، مشكلة تكرار الإصابة بـ "كوفيد-19".


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