ظهور حالات أصيبت بعد التعافى.. هل يمكن للعلماء الجزم بشدة الإصابة من عدمها؟

كتبت إيناس البنا

أفادت تقارير إعلامية مؤخرا احتمالات عودة الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم العثور على رجل يبلغ من العمر 33 عامًا مصابًا بعدوى كورونا ثانية بعد حوالي 4 أشهر ونصف من تشخيص حالته الأولى ، والتي تعافى منها، وقد تم تشخيص حالة الرجل، الذي لم تظهر عليه أي أعراض ، عند عودته إلى هونج كونج بعد رحلة إلى إسبانيا.

ووفقا لتقارير، فإنه نظرًا لأن الأشخاص المصابين بفيروس -CoV-2 يمكنهم غالبًا اختبار الفيروس بشكل إيجابي لأسابيع إلى شهور ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى حساسية الاختبار وبقايا الحمض النووي الريبي ، فإن الطريقة الوحيدة للإجابة حقًا على سؤال إعادة العدوى هي من خلال تسلسل الجينوم الفيروسي في وقت كل إصابة والبحث عن الاختلافات في الشفرة الجينية.



الاصابة مرة أرى بكورونا

لماذا لم يكن الرجل محصنا ضد العدوى مرة أخرى؟ لا يوجد تقرير مراجعة نظير منشور عن هذا الرجل - فقط بيان صحفي من جامعة هونغ كونغ - على الرغم من أن التقارير تقول ان العمل سينشر في مجلة Clinical Infectious Diseases، متضمنا بعض الأسئلة. المناعة ضد فيروسات كورونا المستوطنة - تلك التي تسبب أعراض نزلات البرد - قصيرة العمر نسبيًا ، حيث تحدث العدوى مرة أخرى حتى في نفس الموسم، لذلك ليس من المستغرب تمامًا أن تكون الإصابة مرة أخرى بفيروس -CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، ممكنة.

المناعة معقدة وتنطوي على آليات متعددة في الجسم، ويتضمن ذلك إنتاج الأجسام المضادة - من خلال ما يُعرف بالاستجابة المناعية التكيفية - ومن خلال إجراءات الخلايا التائية ، والتي يمكن أن تساعد في تثقيف جهاز المناعة والقضاء على الخلايا المصابة بالفيروس على وجه التحديد.

ومع ذلك ، لا يزال الباحثون في جميع أنحاء العالم يتعلمون عن المناعة ضد هذا الفيروس ، وبالتالي لا يمكنهم الجزم ، بناءً على هذه الحالة الواحدة ، ما إذا كانت الإصابة مرة أخرى ستشكل مصدر قلق واسع النطاق.



ما مدى اختلاف السلالة الثانية التي أصابت رجل هونج كونج؟ "السلالة" لها تعريف خاص عند الإشارة إلى الفيروسات، غالبًا ما تكون "السلالة" المختلفة عبارة عن فيروس يتصرف بشكل مختلف بطريقة ما، ومن المحتمل ألا يكون الفيروس التاجي الذي أصاب هذا الرجل في أوروبا سلالة جديدة. "السلالة" لها تعريف خاص عند الإشارة إلى الفيروسات، غالبًا ما تكون "السلالة" المختلفة عبارة عن فيروس يتصرف بشكل مختلف بطريقة ما، ومن المحتمل ألا يكون الفيروس التاجي الذي أصاب هذا الرجل في أوروبا سلالة جديدة.

أفادت مقالة STAT News أن التركيب الجيني للفيروس المتسلسل من العدوى الثانية للمريض يحتوي على 24 نيوكليوتيد - اللبنات الأساسية لجينوم RNA للفيروس - والتي تختلف عن عزل SARS-CoV-2 الذي أصابه في المرة الأولى.

يحتوي -CoV-2 على جينوم يتكون من حوالي 30000 نيوكليوتيد ، لذلك كان الفيروس من عدوى الرجل الثانية مختلفًا بنسبة 0.08٪ تقريبًا عن الأصلي في تسلسل الجينوم. وهذا يدل على أن الفيروس الذي تسبب في الإصابة الثانية كان جديدا. ليس تكرار للفيروس الأول.



كان الرجل بدون أعراض - ماذا يعني ذلك؟ لم يكن الرجل يعاني من أي من الأعراض المميزة لـ COVID-19 مما قد يعني أنه يتمتع بدرجة معينة من المناعة الوقائية للعدوى الثانية لأنه لا يبدو مريضًا. لكن من الصعب إثبات ذلك. لم يكن الرجل يعاني من أي من الأعراض المميزة لـ COVID-19 مما قد يعني أنه يتمتع بدرجة معينة من المناعة الوقائية للعدوى الثانية لأنه لا يبدو مريضًا. لكن من الصعب إثبات ذلك.

وهناك ثلاثة تفسيرات محتملة:

الأول هو أن المناعة التي اكتسبها من الإصابة الأولى كانت تحميه وسمحت بإصابة ثانوية خفيفة.

والاحتمال الآخر هو أن العدوى كانت خفيفة لأنه كان بدون أعراض ، واستمرت الأعراض في الظهور في الأيام التالية.

وأخيرًا ، في بعض الأحيان تكون الإصابات بفيروس -CoV-2 بدون أعراض ، وفي الوقت الحالي من الصعب تحديد ما إذا كان هذا بسبب الاختلافات في الفيروس أو في المضيف.