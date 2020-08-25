مناعة ضعيفة أم اختبار خاطئ؟ حكاية أول شخص فى هونج كونج يصاب بكورونا مرتين

كتبت نهير عبد النبى

الناجون من Covid-19 يمكن أن يصابوا مرة أخرى بعد التعافى وفقًا للأطباء في هونج كونج، الذين يقولون إنهم أول من أثبتوا أن مريضًا أصيب مرتين بالفيروس التاجى، وحسب ما ذكرته جريدة ديلى ميل البريطانية، ثبتت إصابة الرجل البالغ من العمر 33 عامًا بفيروس كورونا بعد أربعة أشهر من تعافيه من نوبته الأولى من المرض .

وكشف التحليل الجيني أن إصابته الثانية، التي اكتشفها في رحلة إلى أوروبا، كانت ناجمة عن سلالة مختلفة من الفيروس، جميع الفيروسات - بما في ذلك SARS-CoV-، الفيروس الذي يقف وراء الوباء - تتغير بمرور الوقت ويمكن لتحليل الحمض النووي لمسببات الأمراض اكتشاف أي تغييرات يمكن أن تجعلها أضعف أو أكثر فتكًا.

وحذر الأطباء من أن نتائجهم تثبت أن "عودة العدوى يمكن أن تحدث بعد بضعة أشهر فقط من الشفاء"، وقالوا إنه من المحتمل أن المناعة قصيرة العمر وأن الأجسام المضادة ضد Covid-19 تتلاشى بسرعة.

لكن الرجل المجهول لم تظهر عليه أعراض Covid-19 في المرة الثانية - تم اكتشافه فقط من خلال الفحص في المطار، ويقول الخبراء إن هذا قد يشير إلى أنه كان يتمتع بمستوى معين من المناعة التي تحميه من المرض الشديد.

ويرجح العلماء أن حالات إعادة العدوى كانت على الأرجح ناتجة عن خطأ في الاختبار ، أو أن الجسيمات غير النشطة للفيروس لا تزال موجودة في جسم المرضى بعد أشهر من التغلب على المرض.

مع بعض الأمراض مثل جدري الماء ، يمكن للجسم أن يتذكر بالضبط كيفية تدميره ويصبح قادرًا على صده قبل أن تبدأ الأعراض إذا عاد إلى الجسم، ويقول الخبراء إن المناعة قصيرة العمر ستعيق الجهود العالمية لاحتواء العدوى لأنها تعني أن المرضى ليسوا محميين لفترة طويلة ، مما يترك البلدان معرضة لخطر موجة ثانية من المرض هذا الشتاء.

لكن الأكاديميين قالوا إن هذا التقرير الفردي الذي سينشر في مجلة طبية ولكن لم يُنشر بعد لا يثبت حدوثه، قال باحثون من كلية لي كا شينج للطب بجامعة هونج كونج إنهم أول من يثبت تكرار الإصابة بالفيروس التاجي مرة أخرى.

وأصروا على أن النتيجة لا تعني أن أخذ اللقاحات سيكون عديم الفائدة وقال الدكتور كاي وانج تو ، مؤلف مشارك في الدراسة: `` يمكن أن تختلف المناعة التي يسببها التطعيم عن تلك الناجمة عن العدوى الطبيعية.