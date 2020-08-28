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سها عرفات تؤكد عزل شقيقها من منصب السفير بسبب تأييدها لاتفاقية الإمارات وإسرائيل

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:16 ص
سها عرفات تؤكد عزل شقيقها من منصب السفير بسبب تأييدها لاتفاقية الإمارات وإسرائيل سها عرفات
كتب أيمن رمضان

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كشفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، عن أن شقيقها السفير  جابر الطويل سفير فلسطين فى قبرص،تعرض للهجوم الشرس والتحقيق معه بسبب موقفها من اتفاقية الإمارات وإسرائيل،ومن ثم عزله من منصبه وتابعت:" هو سفير فوق العادة جاءت له رسالة أنه لن يستقبل المتظاهرين ضد الإمارات ولم يفتح لهم السفارة ، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق وهذا زور وبهتان"، مشددة على أنه يحاسب على موقفها.

 

وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها مؤيدة لاتفاقية الإمارات وإسرائيل، وذلك سبب الإطاحة بشقيقها من منصب سفير فلسطين لدى قبرص.

 

وأكدت أرملة أبو عمار، أنها تتعرض للانتقام بسبب مواقفها من قبل القيادات الفلسطينية، ووجهت رسالة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، قالت خلالها:" لا تزر وازرة وزر أخرى".

 


ياسر علافات

اخبار فلسطين

سها عرفات

وائل الإبراشى

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