حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية من الحشيش فى الجيزة 4 أيام

كتب أحمد الجعفرى - سليم على

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وتخزينها داخل منزله، لحين ترويجها على عملائه، واعترف المتهم أنه اعتاد التردد على منطقة المنيب للقاء زبائنه، حتى تم القبض عليه، وبحوزته 60 قطعة من مخدر الحشيش.

وكشفت تحريات رجال المباحث تورط المتهم في حيازة كمية من المواد المخدرة، وتمكنوا من ضبطه، وبحوزته 60 قطعة من الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبحوزته 60 قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34 أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.