جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أدوية خاصة بعلاج الأورام

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفى الجندى ، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من عبوات الأدوية البشرية الخاصة بعلاج الأورام، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائره خطوط ميدل إيست، القادمة من بيروت، تم تكليف ولاء محمد، مأمورة تفتيش الركاب بالخط الاحمر، و محمد فيصل، مشرف الصالة لتفتيش حقائب راكب سوري قادم من لبنان .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء تستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى، ولاحظت مأمورة التفتيش حرص الراكب على عدم التحرك طوال مده تفتيش حقائبه مما دعاها للنظر أسفل الكونتر فوجدت حقيبه يد صغيرة بين أقدامه اسفل كونتر التفتيش يحاول الراكب إخفائها بين قدميه وشغل مأمورة التفتيش بمتعلقاته أعلى الكونتر فطلبت منه رفع الحقيبة على الكونتر، وبفتح الحقيبة تبين وجود 52 علبة أدوية لعلاج الأورام السرطانية، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 520 ألف جنيه.

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام الإدارة العامة لشئون مبنى الركاب رقم 2 إتخاذ الإجراءات القانونية بحجز المضبوطات بالوديعة وعرضها على الصيدليات لوجود الراكب بالخط الأحمر.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال، نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.