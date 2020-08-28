اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تاسوعاء..دار الافتاء يجوز صيامه بالجمع مع نية صيام السُّنَّة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:30 ص
تاسوعاء..دار الافتاء يجوز صيامه بالجمع مع نية صيام السُّنَّة تاسوعاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضحت دار الافتاء أنه يجوز شرعًا الجمع بين نية صوم التاسع من شهر الله المحرم ونية صوم السُّنَّة ، ويحصل بذلك إدراك فضل صوم كلٍّ من هذين اليومين؛ إذ المقصود بصوم السُّنَّة وصوم يوم التاسع من شهر الله المحرم إحياء اليوم بالصوم، وهو حاصلٌ في هذه الحالة، فاعتُبِرَت النِّيَّتان.

ويحل غدا يوم عاشوراء فمن فضائل عاشوراء أن الله تعالى جعله زمانًا لقبول التوبة وإجابتها؛ فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ» رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"، والترمذي في "الجامع" وحسنه"، والدارمي في "السنن". وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: «هَذَا يَوْمٌ تَابَ اللهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ؛ فَاجْعَلُوهُ صَلَاةً وَصَوْمًا» يعني يوم عاشوراء" أخرجه الحافظ أبو موسى المديني وحسَّنه.

ففيه تاب اللهُ تعالى على سيدنا آدم عليه السلام، وفيه أُهبِط إلى الأرض؛ كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعُبَيْد بن عُمَيْر، وعكرمة، وقتادة، وغيرهم من السلف.
وجاء في أحاديث وآثار أخرى أن عاشوراء هو اليوم الذي فيه تاب اللهُ على سيدنا يونس عليه السلام، وفيه تاب على قومه، وفيه أَمَر بني إسرائيل بالتوبة.

 


تاسوعاء

فضل يوم تاسوعاء

صيام تاسوعاء

صوم تاسوعاء

عاشوراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فتوى اليوم.. ما حكم صوم تاسوعاء وعاشوراء؟

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:10 م

أكثروا الدعاء.."عاشوراء" يوم تاب فيه الله على آدم ونجى موسى.. صيامه يكفر سنة ماضية والتوسعة على الأهل فيه مستحبة.. والإفتاء: يجوز صيامه منفردا ولا حرج فى ذلك شرعا.. وصيام يوم الحادى عشر لمن لم يصم تاسوعاء جائز

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 02:29 م

المسلمون يستعدون لصوم "عاشوراء".. يوم التوبة على آدم وفيه هبط للأرض.. شهد الفرح بنجاة موسى والحزن لاستشهاد الإمام الحسين بكربلاء.. دار الإفتاء تكشف: يتوب الله فيه على عباده.. وتؤكد صيامه سنة ويستحب صيام تاسوعاء

السبت، 07 سبتمبر 2019 01:00 م

فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء.. من أيام الله وأول صيام فرض فى الإسلام

الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 03:35 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة