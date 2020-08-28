اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار بلكونة منزل ولجنة هندسية تكشف خطورة البيت الداهمة على السكان.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:23 م
انهيار بلكونة منزل ولجنة هندسية تكشف خطورة البيت الداهمة على السكان.. صور انهيار بلكونة منزل
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت منطقة المنشية الجديدة التابعة لحي ثان المحلة بمحافظة الغربية انهيار بلكونة منزل مكون من 3 طوابق دون وقوع إصابات، وانتقل المحاسب أحمد المغاوري رئيس الحي وقوة من شرطة النجدة والحماية المدنية لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وكانت غرفة طوارئ حي ثانى المحلة، قد تلقت بلاغا بسقوط بلكونة بشارع أحمد ناجى متفرع من شارع 10بالمنشية الجديدة.
 
انهيار-بلكونه-منزل-ولجنة-هندسية-تكشف-خطورته-الداهمة-على-سكانه-بالمحله-(1)

وعلى الفور توجهت لجنة من نواب رئيس الحى ومدير التنظيم ،وغرفة الطوارئ لمكان البلاغ وتبين أن العقار مكون عن ثلاث طوابق علوية ويوجد به تصليبة لبلكونة الدورالثانى علوى، وشروخ بالحائط بالواجهة، وعلى الفور تم إبلاغ النجدة، كما تم الإتصال بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط لعمل المعاينة، واستصدار القرار المناسب العقار باسم المواطن ماهر صالح قاسم .

انهيار-بلكونه-منزل-ولجنة-هندسية-تكشف-خطورته-الداهمة-على-سكانه-بالمحله-(2)
 
وانتقلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتبين من تقرير اللجنة أن العقارآيل للسقوط ويمثل خطرا داهما وعليه تم تحرير محضر بقسم ثان المحلة رقم 4624/لسنة2020وفرض كردون أمنى بمحيط المكان لحين اعتماد القرار من  محافظ  الغربية.
انهيار-بلكونه-منزل-ولجنة-هندسية-تكشف-خطورته-الداهمة-على-سكانه-بالمحله-(4)
 

اخبار عاجله

حى ثان المحله

إنهيار بلكونة بالمحلة

المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اصابة شخص فى انهيار منزل من طابقين بأسوان

الخميس، 27 أغسطس 2020 09:50 م

مأساة أسرة فى الغربية تعيش بالشارع.. "سهير" فقدت أحد أبنائها وأصيب الآخر فى انهيار عقار قديم بطنطا.. كل المفروشات والأجهزة فى الشارع وحلمها وحدة سكنية تؤويها.. والمحافظة تدعمها بـ1000 جنيه.. فيديو وصور

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:29 ص

انهيار شرفة بأحد عقارات شرق الإسكندرية دون إصابات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:49 م

تفاصيل مصرع طفل وإصابة شخصين فى انهيار عقار قديم بطنطا.. صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة