انهيار بلكونة منزل ولجنة هندسية تكشف خطورة البيت الداهمة على السكان.. صور

وعلى الفور توجهت لجنة من نواب رئيس الحى ومدير التنظيم ،وغرفة الطوارئ لمكان البلاغ وتبين أن العقار مكون عن ثلاث طوابق علوية ويوجد به تصليبة لبلكونة الدورالثانى علوى، وشروخ بالحائط بالواجهة، وعلى الفور تم إبلاغ النجدة، كما تم الإتصال بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط لعمل المعاينة، واستصدار القرار المناسب العقار باسم المواطن ماهر صالح قاسم .

وانتقلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتبين من تقرير اللجنة أن العقارآيل للسقوط ويمثل خطرا داهما وعليه تم تحرير محضر بقسم ثان المحلة رقم 4624/لسنة2020وفرض كردون أمنى بمحيط المكان لحين اعتماد القرار من محافظ الغربية.