اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات فى اتهام شخص ببولاق الدكرور بتزوير المستندات الرسمية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:31 م
النيابة تطلب التحريات فى اتهام شخص ببولاق الدكرور بتزوير المستندات الرسمية تزوير مستندات - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت النيابة العامة سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط شخص بتهمة قيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. وكانت إدارة البحث بإدارة مرور القاهرة نجحت فى ضبط شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، لقيامه بتزوير وترويج المستندات والمحررات الرسمية وبحوزته العديد من المستندات المزورة والأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير، وذلك حال تواجده بإحدى وحدات المرور بالقاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية.
 
وضبطت أجهزة الأمن بمنزل المتهم 12 شهادة جامعية مزورة و2 بيان نجاح مزورين و113 بطاقة تموين ذكية مزورة و18 استمارة تحديد بيانات مالك مركبة مزورين و43 رول رخص تسيير خالية البيانات مزورين و46 نموذج تحقيق شخصية مزورين والأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير عبارة عن (ماكينة تصوير، ماسح ضوئى، جهاز لاب توب، ماكينة فورى).
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة، والتي أمرت بحبس المتهم، وسرعة إرسال تحريات المباحث.

تحريات المباحث

ضبط شخص

تزوير مستندات

تحقيقات النيابة

أخبار الحوادث

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