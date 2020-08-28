المحافظون يلتقون المواطنين بعد أداء صلاة الجمعة لبحث مطالبهم.. صور

المحافظات : حسن عبد الغفار- هانى فتحى

أدى محافظو بنى سويف وأسيوط والمنيا، صلاة الجمعة، بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد، بعد قرابة 5 أشهر من قرار غلقها، والتقوا المواطنين لبحث مشاكلهم وشكواهم.

وأدى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لصلاةِ الجُمعة بعد قرابة 5 أشهر من قرار غلقِهِا بسببِ انتشارِ فيروس كورونا.

كما شهدت صلاة الجمعة اليوم حضور كل من: السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن، والشيخ الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز، والأستاذ عيد زكى نائب رئيس المدينة.

وتناول وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد أبو حطب "فى خطبته" 3 محاور رئيسية ركزت على دعوة الإسلام إلى الأمل، حيث كان النبى صلى الله عليه وسلم دائما يدعو صحابته والأمة الإسلامية للأمل والتفاؤل، وهذا هو خلق الإسلام الذى يحفز به على العمل والبناء، ولم يكن على الإطلاق من أخلاق الإسلام التشاؤم أو نشره بين العباد والبلاد، كما تفعل جماعات التخريب والإرهاب فى وقتنا الحاضر.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن نشر الجوانب المضيئة والتفاؤل بين الناس يخلق أجواء صالحة ومحفزة للعمل والعطاء والانتاج، وينعكس ذلك على الفرد والأسرة والمجتمع، حيث يؤدى إلى مجتمع لديه الثقة فى نفسه وقيادته السياسية وجيشه ومؤسسات دولته الوطنية فى القدرة على التقدم ومواجهة التحديات التى لا تواجهها مصر وحدها، بل العالم كله يشهد هذه التحديات فى ظل أزمة عالمية وهى أزمة تداعيات كورونا، منوها إلى أن مصر حققت الكثير والكثير مثل المشروعات القومية فى مختلف المجالات، والتطور الملحوظ فى مستوى الخدمات، مشيرا إلى أن مثل تلك الأمور التى تبعث الأمل فى النفوس لا يتم التركيز عليها، بينما نجد من يعظم من كل جزئية تؤدى إلى اليأس والإحباط، مشددا على أن مصر قادرة وستظل قادرة، منوها بعد جلسة الاستراحة إلى ثواب صيام يوم عشوراء.

تجدر الإشارة إلى أن صلاة الجمعة أنه تم اقامتها وسط إجراءات احترازية مشددة، وتم الالتزام بالشروط التى وضعتها وزارة الأوقاف المصرية، والتى من أهمها عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو 10 دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان: "الأمل حياة"، مع التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط.

كما حذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أى مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أى مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.

كما أدى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صلاة الجمعة اليوم بمسجد صلاح الدين، عقب توقفها لعدة أشهر بسبب تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد كبير من المصلين، وسط تطبيق والتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، والمصليات الخاصة، والحفاظ على التباعد وترك مسافة بين المصلين.

وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين بجميع مساجد المحافظة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حيث لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية مخالفات أو خروج عن القواعد العامة والتى تم وضعها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، فى خطبة الجمعة التى جاءت بعنوان " الأمل حياة" إننا فى هذه الأيام أحوج ما نكون إلى غرس الأمل فى نفوس الناس، واستنهاض الهمم، فالمؤمن الحق لا يعرف اليأس أو القنوط، (ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون)، مؤكداً أن الأمل هو الطريق المستقيم لبناء الشخصية السوية، والأمل فى وعد الله الذى لا يخلف الميعاد، وأن بعد العسر يسرا، وأن الليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر وأن المنح تولد من رحم المحن.

وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق، أن الأمل فى مغفرة الله وعفوه من مقاصد الشريعة الاسلامية، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل، فنحن فى حاجة لغرس الأمل فى النفوس، فالرسول صلى الله عليه وسلم، حثنا على التبشير لا التنفير.

وأدى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط صلاة ظهر الجمعة بمسجد ناصر بحى شرق مدينة أسيوط بعد السماح للمصلين بأداء صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة بعد تعليق دام أكثر من 5 أشهر وهو القرار الذى اتخذته الدولة منذ أواخر مارس الماضى ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث تابع المحافظ أعمال التطهير والتعقيم التى تمت بالمسجد قبل الصلاة كما اطمئن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من وضع علامات لوقوف المصليين ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى لكل منهم وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن كما أدى الصلاة معه المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

وتناولت خطبة الجمعة التى ألقاها وكيل وزارة الاوقاف عن الأمل فى الحياة خاصة بعد إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة من جديد بعد توقف نحو 5 أشهر مضت وبعد وداع العمل بآذان النوازل بسبب الإجراءات الاحترازية والوقاية التى اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة المجتمع ذاكرًا أن الأمل الحقيقى هو المبنى على العمل لا الكسل وعلى التوكل لا التواكل وأن الفهم الصحيح للدين قائم على التبشير لا التنفير والتيسير لا التعسير وعلى الأمل والرجاء وعدم القنوط من رحمة الله لا على اليأس فنفس المؤمن لا تجزع لأن أمله فى الله كبير وثقته فيه غير محدودة وإيمانه به وبقضائه وقدره ورضاه بهما خير باعث له على الطمأنينة والرضا.

وعقب الصلاة هنأ محافظ أسيوط المصلين على عودة صلاة الجمعة للمنابر مثنيًا على التزامهم بالإجراءات الاحترازية مما يعكس وعى المجتمع الأسيوطى بأهمية تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية ودورها فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مطالبهم بالاستمرار فى تطبيق الاجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد فى جميع الأماكن وليس فى المساجد فقط حماية لهم ولوقايتهم داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وأوصى المحافظ مسئولى الأوقاف بتكثيف الجهود واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية والتأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد المعلنة لفتح المساجد فى الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وأهمها وحظر فتح دورات المياة بالمساجد والوضوء بالمنزل وارتداء جميع المصليين للكمامة وإحضار المصلى الشخصى والتباعد وتحقيق المسافة الآمنة وعدم المصافحة والانصراف بعد أداء الصلاة وغيرها من الضوابط والإجراءات اللازمة لنجاح هذه الخطوة الإيجابية وضمان إستمرارها والتوسع فيها تدريجياً ولتعودة الصلاة بالمساجد لطبيعتها التى كانت عليها قبل فيروس كورونا فى أقرب وقت ممكن.

من جانبه أكد الشيخ عاصم قبيصى إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة المساجد التى تم فتحها لأداء صلاة الجمعة والتى يبلغ عددها 4089 مسجد على مستوى المحافظة مشيرا إلى تطبيق جميع الضوابط الموضوعة بكل حسم وعدم التهاون فيها ومنها عدم السماح بصعود المنبر لمن لم يصرح لهم بالخطابة مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو عشر دقائق فقط والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة ومراعاة التباعد والالتزام بالكمامة وعدم فتح دورات المياه وعدم فتح الأضرحة وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية مؤكدا أن المديرية ستتعامل بحسم مع أى مخالفة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفة وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أى مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.



محافظ أسيوط يؤدى صلاة الجمعة بمسجد ناصر



محافظ أسيوط يؤدى صلاة الجمعة بمسجد ناصر



محافظ أسيوط يؤدى صلاة الجمعة بمسجد ناصر



محافظ أسيوط يؤدى صلاة الجمعة بمسجد ناصر



محافظ أسيوط يؤدى صلاة الجمعة بمسجد ناصر



محافظ المنيا يؤدي صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين