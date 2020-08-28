اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:56 م
خالد صلاح
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السودان يعلن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

الجمعة، 28 أغسطس 2020 08:45 م
السودان يعلن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل حالات وفاة، فيما تم شفاء 9 حالات.
 
وأوضحت وزارة الصحة السودانية- في بيان، اليوم الجمعة، عن التقرير الوبائي ليومي الأربعاء والخميس الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 31 إصابة في الخرطوم، و6 إصابات في ولايتي النيل الأبيض والجزيرة، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 693 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
 
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و 82 حالة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6 آلاف و603 أشخاص.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه

السودان

كورونا

كورونا في السودان

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