الزراعة تبرز النشاط المكثف للمدارس الحقلية فى محاصيل الأرز والذرة بـ10محافظات

كتب عز النوبى

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اعمال المدارس الحقلية بهدف توعية الزراع بأهم العمليات والممارسات الزراعية والتواصل معهم لحل مشكلاتهم خاصة محصول الذرة والأرز، وفى مجال الإنتاج الحيوانى، وذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتواجد الميداني مع المزارعين، في الحقول وتحت اشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز للتدريب والإرشاد.

وقال الدكتور عبدالعليم الشافعي منسق عام المدارس الحقلية، إن تنفيذ المركز للمدارس الحقلية للمزارعين كأحد أدوات الارشاد الزراعي للقيام بدوره الإرشادي بجانب دوره البحثي بهدف توعية الزراع بأهم العمليات والممارسات الزراعية والتواصل معهم لحل مشكلاتهم ونشر أحدث ما تم التوصل إليه من البحث العلمي في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني.

وأضاف منسق عام المدارس الحقلية، أنه تم خلال هذا الاسبوع ابتداء من 22--27 أغسطس تنفيذ (21) مدرسه حقلية في معظم محافظات الجمهورية، منهم ( 6 )مدارس لمحصول الذره الشامية بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية والجيزة وبني سويف وأسيوط، (5) مدارس لمحصول الأرز في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية والشرقية والدقهلية، (4) مدارس في مجال الإنتاج الحيواني بمحافظات الأقصر ودمياط والمنوفية والدقهلية، (2) مدرسة لمحصول القطن بمحافظتي البحيرة والشرقية، (1) مدرسه لمحصول الذرة الرفيعة في محافظة سوهاج، (1) مدرسة لمحصول السمسم فى محافظة الأقصر، (1) مدرسه لمحصول الفاصوليا في محافظة المنيا، (1) مدرسه لمحصول نخيل البلح في محافظة الوادي الجديد.

كما تقوم المدارس الحقلية بأهم المعاملات الزراعية للمحصول من حيث عمليات الخدمة والري والتسميد واهم الأصناف إضافة إلى الٱفات والأمراض التي قد تصيب المحصول وكيفية مكافحتها مثل المن، ودودة قرون اللوبيا وخنفساء اللوبيا (السوسة)، والتعرف على إمكانية تحميل اللوبيا علي محاصيل أخري مثل عباد الشمس الزيتي باعتبار محاصيل الخضر من المحاصيل ذات الميزة النسبية التي تدر دخل على المزارعين.