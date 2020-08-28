الدقهلية تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات للشباب تحت 18 سنة

الدقهلية فريق المحافظات

استضافت محافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بطولة الجمهورية الرئيسية للدراجات للشباب تحت 18سنة، وقد كلف محافظ الدقهلية محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، بحضور فاعليات البطولة التى تم تنظيمها على كوبرى شرنقاش الجديد طريق طلخا - بلقاس بالدقهلية.

وذلك بمشاركة 25 نادى رياضى من أندية الجمهورية، فى مقدمتها أندية القوات المسلحة، بإشراف الاتحاد المصرى للدراجات ومنطقه الدقهلية للدراجات، وقد نقل رئيس مركز ومدينه طلخا تحيات وتمنيات المحافظ لجميع الحضور وللشباب المشاركين فى البطولة، معبرا عن سعادة محافظة الدقهلية لاستضافتهم هنا على أرض الدقهلية.

وحضر فاعليات البطولة اليوم، الدكتور أحمد حسان نائبا عن وزير الشباب والكابتن أيمن على حسن نائب رئيس الاتحاد المصرى للدرجات و علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضه و محمد معروف عن منطقه الدقهليه و فتحى عوض الله رئيس منطقه الدقهلية للكورة والفرق المشاركه على مستوى الجمهوريه ولفيق من القيادات والجهات الامنيه.

فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان ودعم مشاركات الشباب فى الانشطة الرياضية المتنوعة استغلالا لطاقتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.