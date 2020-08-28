الدقهلية تزيل 724 حالة تعد خلال الموجة 16 منذ بدء تنفيذ مخالفات البناء

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال حملات إزالة التعديات بنطاق المحافظة، مؤكدا أن إجمالى ما تمت إزالته حتى الآن بلغ 724 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالقرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء أعمال الموجة المشار إليها فى نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضى.

وضبطت الحملة 623 حالة تعد بالمبانى بمساحة 37221 م2 - و101 حالة تعد بالزراعة بمساحة 8 أفدنة، و21 قيراطا و7 أسهم، تتبع ولاية الوحدات المحلية وقطاعات الموارد المائية والرى والسكة الحديد والأوقاف والإصلاح الزراعى والطرق بنطاق المحافظة، وأشار المحافظ إلى أنه فى يوم واحد فقط تمت إزالة 16 حالة منهم 14 حالة تعد بالمبانى و2 حالة تعدى بالزراعة ولاية قطاع الرى بعدد من مراكز المحافظة.

كما أكد محافظ الدقهلية أن هناك تنسيقا كاملا مع اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وبين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات استردادا لحقوق الدولة، موضحا أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 16 يأتى متواصلا مع سلسلة الحملات التى قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدى واتخاذ الإجراءات المشددة حيال كافة أشكال التعديات على أراضى الدوله تطبيقا للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق محافظات الجمهورية، واستمرارا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات.