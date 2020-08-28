الأولى على الثانوية الأزهرية مكفوفين: ربنا رزقنى البصيرة وطالب الأزهر جوهرة

ماجد تمراز

قالت رحاب عباس الأولى على الثانوية الأزهرية مكفوفين، إنها منذ أن بدأت التعليم، وهى تتعامل على أنها مبصرة وليست كفيفة، سواء من أهلها أو البيئة المحيطة بها حتى فى الامتحانات، مشددة على أنها لديها إصرار كبير، وللمرة الثالثة على التوالى تحصل على المستوى الأول على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الله منحها البصيرة، وهى أهم من البصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع الذى يذاع على قناة قناة dmc: "الدراسة فى الأزهر مش صعبة، لو عاوز تتعلم فعلا يبقى مش صعب عليك، طالب الأزهر ده عبارة عن جوهرة، عقلية ملمة بكل العلوم الدينية والشرعية والعلمية، وأنا كنت بدرس المواد دي من أجل تحقيق الحلم، وهو أني أكون الأولى على الجمهورية، وأنا كمان كنت بنشد فى المدرسة".