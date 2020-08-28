اليوم السابع
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استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط صاحب مطبعة بدون تصريح بعين شمس

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:54 ص
استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط صاحب مطبعة بدون تصريح بعين شمس مطبعة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس، باستدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط صاحب مطبعة بدون تصريح ومندوب تسويق بحوزتهم كمية كبيرة من الإستيكرات منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة" فى منطقة عين شمس، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة،  بدائرة قسم شرطة عين شمس لفحص المطابع ودور النشر تمكنوا من ضبط (244.000 استيكر منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية) وجميعها مقلدة ومنسوخة بدون تصريح من الجهات المختصة.
 
وعُثر عليها بداخل إحدى المطابع الكائنة بدائرة القسم كما تم ضبط شخصين (صاحب المطبعة المشار إليها ، مندوب تسويق) لقيامهما بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة "ملك الأول"  بدون تصريح ، وذلك بالمخالفة للقانون.
 
بمواجهة الأول أقر بقيامه بتقليد الإستيكرات المضبوطة بالمطبعة محل عمله لصالح المتهم الثانى بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول، أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

 


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