إنفوجراف.. "معلومات الوزراء": 1.3 مليار طن طعام يتم هدره سنويا بالعالم

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا، أوضح من خلاله أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة قامت بتفعيل حملة "إجعل عادة عدم هدر الطعام قرارك الشخصى"، بهدف تقليل الكميات الكبيرة من الطعام المُهدر خلال المواسم والإجازات الصيفية.

ومن التوصيات التي تقدمها المنظمة: حافظ على ما تبقى من الطعام لعشاء اليوم التالي، وتبرع بالمتبقى للفقراء، ولا تبالغ فى كميات الطعام المطبوخ أثناء المناسبات والتجمعات.

وأوضح الإنفوجراف، إن 1.3 مليار طن من الطعام يتم هدره سنويا فى العالم، وهو ما يمثل ثلث الإنتاج العالمى للغذاء.

وكان المركز قد نشر إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

وأوضح الانفوجراف، أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم، وفقا تصنيف لوكالة US News 2020.