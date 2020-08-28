اليوم السابع
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إنشاء مطبات صناعية جديدة بطريق القرى السياحة بسفاجا للحد من الحوادث.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:59 م
إنشاء مطبات صناعية جديدة بطريق القرى السياحة بسفاجا للحد من الحوادث.. صور مطبات صناعية جديدة بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مجلس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، عن انشاء مطبات صناعية جديدة، بطريق القري السياحية بالكيلو 8، للحد من الحوادث المرورية بالمنطقة، والحد من السرعة الزائدة، وحذرت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، قادي المركبات والسيارات من السرعة الزائدة على طريق القرى لسياحية بمنطقة الكيلو 8 حيث تم إنشاء المطبات الصناعية والتى لم تكن موجودة من قبل نظرا لحاجة المنطقة إليها. 
 
وأوضحت رئيس مدينة سفاجا أن مهندسي الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالتعاون مع شركة أعمال الرصف نفذوا عدد من المطبات وتم عمل الدهانات اللازمة لها وجاري وضع لافتات تحذيرية، وعلي قائدي السيارات مراعاة السرعة المناسبة لتجنب وقوع حوادث مرورية أمام القرى السياحية فى الاتجاهين.
 
وشددت علي ضرورة الانتباه خلال القيادة علي طريق القري، لحين تركيب لافتات وإرشادات تحذيرية مرورية عليه.
 
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مطبات صناعية جديدة بسفاجا

محافظة البحر الاحمر

رئيس مدينة سفاجا

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