اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابات كورونا فى أمريكا اللاتينية تتجاوز حاجز 7 ملايين

الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:08 ص
إصابات كورونا فى أمريكا اللاتينية تتجاوز حاجز 7 ملايين تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر إحصاء لرويترز، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت حاجز سبعة ملايين في أمريكا اللاتينية، أكبر منطقة من حيث عدد الإصابات في العالم، على الرغم من تراجع الإصابات على نحو طفيف في بعض دولها.

وبين الإحصاء، الذي يستند إلى الأرقام الحكومية أن المعدل اليومي للحالات انخفض إلى حوالي 77800 في الأيام السبعة الماضية حتى أمس الأربعاء، مقابل 85000 في الأسبوع السابق.

وبعد ستة أشهر من تأكيد الحالة الأولى في البرازيل، أبلغت الدولة التي بها أسوأ تفش خارج الولايات المتحدة اليوم الخميس عن 44235 حالة إصابة جديدة و984 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و761391 حالة وعدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس إلى 118649.  


كورونا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

امريكا اللاتينيه

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يحطم أحلام فتيات أمريكا اللاتينية بإلغاء حفل البلوغ التقليدى.. التفاصيل

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:00 ص

4 دول تنافس على طلب الماريجوانا من أمريكا اللاتينية.. اعرف الأسباب

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:47 م

النساء الأكثر تضررا بفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:56 م

2021 عام الانتخابات فى أمريكا اللاتينية.. 2020 قادت إلى تغيير السياسة بالقارة.. وإعادة انتخاب مورينو الإكوادورى فى فبراير.. وبيرو تبدأ انتخاباتها بإبريل.. واستمرار حكم أورتيجا لنيكاراجوا بعد 13 عاما على المحك

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة