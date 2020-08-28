اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا فى ألمانيا تبلغ 239507 بعد تسجيل 1571 حالة جديدة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:15 ص
إصابات كورونا فى ألمانيا تبلغ 239507 بعد تسجيل 1571 حالة جديدة تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1571 حالة ليصل إجماليها إلى 239507 .

وسجل المعهد ثلاث وفيات جديدة مما يرفع مجملها إلى 9288.

وفى وقت سابق، مددت الحكومة الألمانية تحذير السفر للسياح بسبب وباء كورونا لأكثر من 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي حتى 14 سبتمبر، فيما دعا الألمان إلى عودة السياحة الشعبية لديهم إلى مصر وتونس، وأصدر وزير الخارجية هايكو ماس ، في 17 مارس تحذيرًا من السفر للسياح إلى حوالي 200 دولة في العالم، وفي يونيو تم استبعاد دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن الخالية من السيطرة على الحدود وكذلك بريطانيا العظمى وأندورا وموناكو وسان مارينو ودولة الفاتيكان.  

 
وبالنسبة لأكثر من 160 دولة أخرى تم تمديد تحذير السفر في البداية حتى 31 أغسطس قبل تمديده اليوم حتى منتصف سبتمبر لحين اتخاذ قرار جديد.

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