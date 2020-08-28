أوقاف السويس: لم نرصد أى مخالفة في صلاة الجمعة ووداعًا آذان النوازل.. صور

قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن جميع الخطباء فى المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان "الأمل حياة" وأنهم لم يرصدوا أى مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وتابع وكيل وزارة أوقاف السويس، حديثه من منبر مسجد الحسين بالأمل التابع لإدارة أوقاف فيصل، أن الأمل من القيم العظيمة التي دعا إليها الإسلام، وجعلها جوهر الحياة، والأمل هو شعاع النور الذي يبدد ظلام اليأس في القلوب وهو الذي يبعث في الإنسان العزيمة والقوة والنشاط، ويشرح صدره للعمل والعطاء.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، الشيخ ماجد راضي، في خطبته أن من يتدبر القرآن الكريم يجده مليئًا بالآيات التي تدعو الي الأمل والتفاؤل فهذا نبي الله نوح يتحلي بالأمل مع علو الهمة في دعوته لقومه طمعآ في إيمانهم قال تعالي "ولقد أرسلنا نوحًا إلي قومه فلبث فيهم ألف سنه إلا خمسين عامًا".

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إلي أن الأمل الذي دعا إليه الإسلام هو الأمل الذي يحمل الإنسان علي العمل وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول "لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا"، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وارضًا وشعبًا وجندًا من كل سوء وشر.