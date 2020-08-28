اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف السويس: لم نرصد أى مخالفة في صلاة الجمعة ووداعًا آذان النوازل.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:45 م
أوقاف السويس: لم نرصد أى مخالفة في صلاة الجمعة ووداعًا آذان النوازل.. صور صلاة الجمعة
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن جميع الخطباء فى المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان "الأمل حياة" وأنهم لم يرصدوا أى مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.
 
وتابع وكيل وزارة أوقاف السويس، حديثه من منبر مسجد الحسين بالأمل التابع لإدارة أوقاف فيصل، أن الأمل من القيم العظيمة التي دعا إليها الإسلام، وجعلها جوهر الحياة، والأمل هو شعاع النور الذي يبدد ظلام اليأس في القلوب وهو الذي يبعث في الإنسان العزيمة والقوة والنشاط، ويشرح صدره للعمل والعطاء.
 
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، الشيخ ماجد راضي، في خطبته أن من يتدبر القرآن الكريم يجده مليئًا بالآيات التي تدعو الي الأمل والتفاؤل فهذا نبي الله نوح يتحلي بالأمل مع علو الهمة في دعوته لقومه طمعآ في إيمانهم قال تعالي "ولقد أرسلنا نوحًا إلي قومه فلبث فيهم ألف سنه إلا خمسين عامًا". 
 
وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إلي أن الأمل الذي دعا إليه الإسلام هو الأمل الذي يحمل الإنسان علي العمل وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول  "لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا"، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وارضًا وشعبًا وجندًا من كل سوء وشر.
 
 
 

 


السويس

اخبار السويس

اوقاف السويس

صلاه الجمعة

عوده صلاه الجمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يوجه عقب صلاة الجمعة استمرار أعمال النظافة وإزالة الإشغالات ببنها

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:27 م

أول صلاة جمعة فى المحافظات بلا مخالفات.. محافظ الدقهلية يستمع لمطالب المواطنين بعد انتهاء الصلاة.. وكيل الأوقاف يؤكد أن الإسلام دين الأمل والحياة.. ومحافظ الوادى الجديد يتابع الإجراءات الاحترازية بالمساجد.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:11 م

محافظ جنوب سيناء يؤدى صلاة الجمعة ويشيد بوعى المواطنين.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:06 م

موجز المحافظات من تليفزيون اليوم السابع.. عودة صلاة الجمعة بالمساجد وسط إجراءات احترازية.. الأطباء تنعى رئيسة قسم القلب بمستشفى المنصورة لوفاتها بكورونا.. وزير الرياضة يقود ماراثون دراجات بمنطقة الأنفاق بورسعيد

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:06 م

دعوات لمظاهرة مليونية فى العاصمة الليبية اليوم للمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق.. المتحدث باسم حراك طرابلس يتوقع اتساع رقعة الاحتجاجات.. ويؤكد مطالبته بخروج المرتزقة السوريين ورفض تواجد أى قواعد أجنبية بالبلاد

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة