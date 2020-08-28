أخبار المحافظات اليوم.. مصرع طفلة ببنى سويف اختناقا بحبات عنب

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الجمعة، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

مصرع طفلة ببنى سويف اختناقا بحبات عنب سقطت داخل القصبة الهوائية



لقيت طفلة تقيم بإحدى قرى مركز الفشن جنوب بنى سويف، مصرعها اليوم الجمعة، اختناقا نتيجة ابتلاعها حبات عنب تعلقت بالجهاز التنفسى العلوى، حيث تلقى العميد محمود مهنى مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من المستشفى المركزى بوصول الطفلة "جومانا .م" 5 سنوات، مقيمة قرية منشأة عمرو، جثة هامدة ادعاء اختناق، نتيجة تناولها حبات عنب سقطت بالخطأ داخل القصبة الهوائية، وتسببت فى انسدادها.

غريق جديد فى "النخيل" بالإسكندرية رغم إغلاق الشاطئ



شهد اليوم، شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر التابعة لحى العجمى، حالة غرق جديدة لشاب عقب نزوله لمياه البحر، رغم غلق الشاطئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ بسبب جائحه كورونا . وتقوم قوات الإنقاذ النهري وعدد من المتطوعين بتمشيط المنطقة بحثا عن الشاب الغريق لانتشال جثمانه قبل دخول الليل، أو قيام الأمواج بجرفها بعيدا عن الشاطئ .

أول صلاة جمعة فى المحافظات بلا مخالفات



أعلن وكلاء وزارة الأوقاف في المحافظات المختلفة نجاح صلاة أول جمعة في المساجد المختلفة وسط إجراءات احترازية مشددة وعدم رصد أي مخالفات حتى الآن، مؤكدين أنه حال رصد أي مخالفة في أي مسجد وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية سيتم غلقه على الفور، وأدى أهالى محافظة الإسكندرية صلاة الجمعة بمسجد المرسى ابو العباس أول صلاة جمعة بعد توقف دام أكثر من 5 شهور لعدم انتشار فيروس كورونا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية والكمامات والتعقيم من خلال بوابة تعقيم خارجية .

من جانبه، استمع محافظ الدقهلية لمطالب المواطنين بعد انتهاء الصلاة، وأكد وكيل الأوقاف أن الإسلام دين الأمل والحياة، وتابع محافظ الوادى الجديد الإجراءات الاحترازية بالمساجد.

إحالة 35 طبيبا وإداريا وفنيا بمستشفى صدر ملوى للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل



اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

نظمت إدارة التفتيش المالى والإدارى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوبى المنيا، حملة تفتيشية مفاجئة، لمستشفى صدر ملوى، بناءً على تعليمات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بتكثف حملات التفتيش على كافة القطاعات الخدمية، حيث تهدف الحملة إلى متابعة انضباط سير العاملين وحسن سير العمل بها ومدى التزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية .

جلب الحبيب والفراق وسحر داخل جمجمة قطة أغرب الأعمال بمقابر بنى سويف



واصل مجموعة من الشباب المتطوع فى حملة تنظيف مقابر محافظة بنى سويف، حملتهم المستمرة على مدار الأسبوع لتنظيف مقابر المحافظة من الأعمال والاسحار الموجودة فى المقابر المفتوحة وفى محيط المقابر المغلقة. وشارك الشباب المشارك فى المبادرة فى عملية تنظيف وتطهير مقابر محى الدين إحدى المقابر المغلقة منذ فترة ولا يسمح بعمليات دفن داخلها بعدما تم تحويل المقابر إلى منطقة شرق النيل.

عاصر كل الرؤساء.. "الجد نور" من الشرقية عمره 95 سنة: كلهم أخلصوا لمصر عدا "مرسى" كان خائنا



اعتاد أن يجلس لشواء الذرة بنفسه لأحفاده، ويروى لهم عن حكاياته مع هذه القطعة الزراعية، وأنهم ما زالوا يأكلون من خيرها الذين تربوا منها، طيلة حياته، متأملا حياته من الطفولة حتى أصبح رجلا عجوزا يلتف حوله أحفاده وأولاده، إنه الجد العجوز "نور على عبده" الذى يبلغ من العمر 95 عاما، وهو فلاح بسيط من محافظة الشرقية، تحمل خطوط وجهه قصة وحكاية عاصرها مع كل حقبه تاريخية على مدار ما يقرب من زمان . وقال الجد نور: بكيت قهرا مرتين منها يوم وفاة عبد الناصر.. وأمتلك أرضا أعيش منها وأحفادى.. وأمنيتى فى الحياة زيارة الكعبة.

والد محمد صلاح بخير.. رسالة خال نجم ليفربول للجماهير المصرية



نشر عبد العزيز البمبى، خال اللاعب محمد صلاح، المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، رسالة عبر صفحته الشخصية لطمأنة أهالى قرية نجريج على والد اللاعب بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية وتلقى العلاج بالمستشفى. وأكد خال اللاعب، أن صلاح غالى تماثل للشفاء، ويتمتع بصحة جيدة ويقضى الآن فترة نقاهة بالقاهرة، مقدما الشكر لأبناء قريته وأقاربه ولكل من سأل عنه طوال فترة تواجده بالمستشفى.

الحلم أصبح حقيقة.. محور المحمودية أكبر مشروع قومى بالإسكندرية منذ سنوات