وزير الشباب والرياضة يزور بورسعيد والمحافظ يستقبله بمقر المحافظة.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بمقر المحافظة، وذلك أثناء الزيارة التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة إلي المحافظة، والتى تأتى ضمن متابعة وزارة الرياضة لسير العمل بالمحافظات، وتفعيل دور المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مشروعات الوزارة بالمحافظات.

ومن المقرر أن يقوم وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بجولة تفقدية تشمل المدينة الرياضية، لمتابعة المشروع القومى للإسكواش، يعقبها لقاء موسع مع الشباب بديوان عام المحافظة.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، التدريبات المقامة بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية للاعبين المشاركين في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، وذلك على مستوى لعبة كرة اليد.



محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة



محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة بمكتبه بحضور المسئولين



محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة بمكتبه بحضور المسئولين



محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب والرياضة