وزارة الدفاع الصينية: لن ندع أمريكا "تثير مشاكل"

بكين (رويترز)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم الخميس إن جيش الصين لن "يرقص على نغمة الولايات المتحدة" أبدا ولن يدعها "تثير مشاكل".

وفى أجواء تتسم بالتوتر بين جيشى البلدين، قال المتحدث خلال إفادة صحفية شهرية إن بلاده تأمل فى أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية لتوفير "مناخ إيجابي" لتعاون عالى المستوى بين الجيشين.

من جانب آخر قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم على لسان المتحدث باسمها تشاو لى جيان إن من الجور أن تفرض واشنطن عقوبات على شركات صينية تشارك فى عمليات إعمار ببحر الصين الجنوبي، بما أن هذه الأنشطة تجرى على منطقة تخص الصين.

كانت الولايات المتحدة قد أدرجت أمس الأربعاء 24 شركة صينية على القائمة السوداء واستهدفت أفرادا قالت إنهم يشاركون فى أعمال تشييد وأعمال عسكرية فى بحر الصين الجنوبي، فى أول عقوبات تستهدف الصين فيما يخص الممر المائى الاستراتيجى المتنازع عليه.