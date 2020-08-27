وداعا طوابير الحكومة.. 10 خطوات لبدء مصر الرقمية "إنفوجراف"

كتبت هبة السيد

طاردت لعنة القضاء على الطوابير الحكومية، مختلف الحكومات السابقة فلم تنجح أي منها في تطبيق ما روجت له بالحكومة الذكية أو الإلكترونية، وأصبح حلم لدى كافة المواطنين أداء الخدمات الحكومية من المنزل مستشهدين بتجارب دول عديدة متقدمة وحتى نامية نجحت في تنفيذ ذلك، واليوم الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أصبحت على بعد خطوات من النجاح في القضاء على هذه اللعنة، بعدما أطلقت بوابة مصر الرقمية والتي تتضمن عدة خدمات رقمية يمكن تنفيذها من المنزل.

يقدم "اليوم السابع" انفوجراف للخطوات التى تم تنفيذها لتحقيق حلم مصر الرقمية:

1- أطلقت وزارة الاتصالات استراتيجية بناء مصر الرقمية.

2- تعتمد الاستراتيجية على تحقيق التحول الرقمي وبناء الانسان المصري.

3-أطلقت الوزراء المرحلة الأولى من الاستراتيجية في محافظة بورسعيد في شهر يونيو عام 2019.

4-تضمنت المرحلة الأولى ميكنة 155 خدمة بمحافظة بورسعيد.

5-أصبحت محافظة بورسعيد أول مدينة ذكية في مصر يونيو الماضي بعد ميكنة 170 خدمة.

6-تعتزم وزارة الاتصالات تعميم تجربة بورسعيد في كافة المحافظات.

7- تعميم تجربة بورسعيد بدأ بربط كافة الجهات الحكومية وعددها 32 ألف مبنى بشبكة الألياف الضوئية.

8- أنجزت وزارة الاتصالات ربط 5300 مبنى بشبكة الألياف الضوئية وتستكمل الباقي باستثمارات 6 مليارات جنيه.

9- أطلقت وزارة الاتصالات 3 حزم من الخدمات الرقمية تجريبياً عبر منصة الرقمية.

10- وضعت وزارة الاتصالات طرق مختلفة لسداد قيمة الخدمات وكذلك تسلمها.