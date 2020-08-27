اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 06:58 م
خالد صلاح
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مساجد الدقهلية تستعد لإقامة صلاة الجمعة غدا بأعمال التعقيم.. صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 05:33 م
مساجد الدقهلية تستعد لإقامة صلاة الجمعة غدا بأعمال التعقيم.. صور جانب من أعمال التعقيم
الدقهلية فريق المحافظات

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أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال حملات التطهير والتعقيم، التى تتم بمساجد المحافظة استعدادا لإقامة صلاة الجمعة بها غدا فى إطار الخطة التى أعدتها المحافظة فى هذا الشأن حرصا على سلامة المترددين على المساجد بنطاق المحافظة.

وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكان محافظ الدقهلية قد كلف الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ الخطة المشار إليها بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف، استمرار أعمال حملات التطهير والتعقيم بالمساجد على مستوى المحافظة بمساهمات متميزة من المجتمع المدنى، مؤكدا حرص الأوقاف والمحافظة  على تنفيذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعى خلال أداء الشعائر حفاظا على سلامة وحياة الجميع، مضيفا أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فإن هناك متابعة مستمرة لأعمال التطهير والتعقيم بالمساجد من خلال اللجان المختصة بمديرية الأوقاف بالدقهلية.

جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية سيقوم بأداء صلاة أول جمعة غدا بعد عودتها بمسجد النصر بالمنصورة، فى إطار متابعته الشخصية لتطبيق الإجراءات الاحترازية على الطبيعة بالمساجد ويرافقه أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، ويلقى خطبة الجمعة وكيل وزارة أوقاف الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بعودة إقامة صلاة الجمعة بمساجد الجمهورية، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين.

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تعقيم المساجد 
 
 
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مساجد الدقهلية تستعد لإقامة صلاة الجمعة بأعمال التطهير والتعقيم
 
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مساجد الدقهلية تستعد لإقامة صلاة الجمعة بأعمال التطهير والتعقيم
 
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جانب من أعمال التطهير والتعقيم
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تعقيم المساجد 
 
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أعمال التطهير والتعقيم
 
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جانب من أعمال التعقيم
 
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تعقيم المساجد

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