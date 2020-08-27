اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى بحى الشرق.. صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:39 م
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى بحى الشرق.. صور محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى
بورسعيد - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الشرق للاطمئنان على انتظام العمل، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، رافقة خلالها اللواء نعمان محمد رئيس حى الشرق.

وتابع محافظ بورسعيد، ما يقدمة المركز من خدمات للمواطنين، بداية من تلقى الشكوى، وأسلوب تقديم الخدمات المختلفة للمواطن وتأدية الخدمة على أعلى مستوى من الدقة والجودة وخلال جولته التقى المحافظ بعدد من المواطنين بالمركز، حيث استمع إليهم للتعرف على آرائهم حول اسلوب الخدمات المقدمة اليهم.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم تجهيز المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بجميع الاحياء والديوان العام على اعلى مستوى من الامكانيات لتوفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم عند التقدم للحصول على الخدمة، وهو ما يساهم فى العمل على تلبية مختلف الطلبات، وتقديم الخدمات بصورة سريعة.

كما وجه محافظ بورسعيد، بحسن التعامل مع المواطنين، والتفاعل السريع مع شكواة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن مؤكدا بان جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لاتدخر اى جهد فى الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

6afe69cb-bd97-4596-9670-d713650cd0c5
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى

 

52e7e1fa-d311-4b5f-b6b1-82b6005eb341
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى

 

85e24d95-17c7-42d3-9803-cede39cc7e73
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى

 

93fbb1bd-f6fe-439e-9e81-1804b26eea8a
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى

 

6981088b-5819-4e92-9846-c3967e3531d7
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى

d91145bd-d71d-4810-901e-56eb2742ec31

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى
dc0a9dec-66ef-4128-90bf-8284a70474ee
محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى

 

 


بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

المركز التكنولوجى

رئيس حى شرق

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة