محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى بحى الشرق.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الشرق للاطمئنان على انتظام العمل، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، رافقة خلالها اللواء نعمان محمد رئيس حى الشرق.

وتابع محافظ بورسعيد، ما يقدمة المركز من خدمات للمواطنين، بداية من تلقى الشكوى، وأسلوب تقديم الخدمات المختلفة للمواطن وتأدية الخدمة على أعلى مستوى من الدقة والجودة وخلال جولته التقى المحافظ بعدد من المواطنين بالمركز، حيث استمع إليهم للتعرف على آرائهم حول اسلوب الخدمات المقدمة اليهم.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم تجهيز المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بجميع الاحياء والديوان العام على اعلى مستوى من الامكانيات لتوفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم عند التقدم للحصول على الخدمة، وهو ما يساهم فى العمل على تلبية مختلف الطلبات، وتقديم الخدمات بصورة سريعة.

كما وجه محافظ بورسعيد، بحسن التعامل مع المواطنين، والتفاعل السريع مع شكواة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن مؤكدا بان جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لاتدخر اى جهد فى الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجى