اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 03:55 م
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محافظ الوادى الجديد يتابع تدشين المرحلة الثانية لإحدى شركات النقل الجماعى

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:28 م
محافظ الوادى الجديد يتابع تدشين المرحلة الثانية لإحدى شركات النقل الجماعى محافظ الوادى الجديد يتابع تدشين المرحلة الثانية لإحدى شركات النقل الجماعى
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد خلال جولته اليوم بعدد من المواقع بمدينة الخارجة، بزيارة مقر إحدى شركات النقل الجماعى بالمحافظة ترافقه حنان مجدى نائب المحافظ، لتفقد المرحلة الثانية التى تم إطلاقها بتدشين خط ( الداخلة - الخارجة - القاهرة)، والتى تضم 4 حافلات جديده بتكلفة 4.6 مليون جنيه للحافلة الواحدة .

ووجه المحافظ بزيادة عدد الرحلات وتنظيم مواعيد إنطلاقها لتناسب المواطنين المسافرين سواء من الخارجة أو الداخلة، كما أشاد بنظام الحجز الإلكترونى الذى تتيحه الشركة لحجز التذاكر لتيسير على عملائها، وبالإجراءات الإحترازية المتبعة لتعقيم وتطهير الحافلات وتوفير وسائل الحماية للركاب للوقاية من فيروس كورونا، ووجه باستخراج كارنيهات للحالات المرضية لتخصيص مقاعد بالمجان لهم.

 

 


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