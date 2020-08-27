محافظ الدقهلية يفتتح المدرسة التجريبية بدكرنس بتكلفة 10 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

إفتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس مدرسة الحاجه ثناء عبد الكريم التجريبية للغات بقرية منشية عبد الرحمن بمركز دكرنس، والمقامة على مساحة 3012 متر مربع وتتكون من دور ارضى و4 ادوار علوية، وتضم 22 فصل دراسى من الحضانة حتى الإعدادي وذلك بتكلفة اجمالية قدرها 10.1 مليون جنيه ، والمدرسة قابلة للتوسع لإضافة 6 فصول اخرى للمرحلة الثانوية لتصبح 28 فصل.

وتفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وفصول رياض الاطفال وفناء المدرسة واشاد بالأداء المتميز والتنفيذ الجيد وجاهزية المدرسة لاستقبال التلاميذ بها، ووجه الشكر لكل من ساهم وقام على تنفيذ هذا الصرح التعليمى بمركز دكرنس مؤكدا أن هذا ليس بجديد على ابناء محافظة الدقهلية، وقال محافظ الدقهلية ان هذه المدرسة تعد اضافه نوعية للقرية والقرى المجاورة لها باعتبارها اول مدرسة تقدم خدمة التعليم الجريبى للغات بالمنطقة.

وخلال اللقاء الذى عقد بمناسبة الافتتاح ،أشاد محافظ الدقهلية بريادة المحافظة بأبنائها فى المشاركة مع الدولة فى تنفيذ مشروعات الخدمات التعليمية والصحية، والخدمات العامة وذلك فى اشارة الى تقديرة للتبرع بالأرض التى اقيمت عليها المدرسة المذكورة لسيده فاضله من ابناء القرية والتى تم تسمية المدرسة بإسمها.

وأضاف محافظ الدقهلية ان المحافظة تتميز دائما بمبادرات ابنائها ومشاركتهم مع الدولة فى تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بنطاق المحافظة مؤكدا على ان الدولة والمحافظة بكامل اجهزتها تبذل جهودا كبيرة ومستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة فضلا عن تنفيذ المشروعات الجديدة التى تستهدف توسيع قاعدة استفادة المواطنين من الخدمات التى تقدمها فى كافة مجالات وقطاعات الخدمات والمرافق عملا على ارضاء المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال حملات التطهير والتعقيم، التى تتم بمساجد المحافظة إستعدادا لاقامة صلاة الجمعة بها فى اطار الخطة التى اعدتها المحافظة فى هذا الشأن حرصا على سلامة المترددين على المساجد بنطاق المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ، وكان محافظ الدقهلية قد كلف الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ الخطة المشار اليها بمراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة..

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة الاوقاف استمرار اعمال حملات التطهير والتعقيم بالمساجد على مستوى المحافظة بمساهمات متميزة من المجتمع المدنى مؤكدا على حرص الاوقاف والمحافظة على تنفيذ وتطبيق كافه الاجراءات الاحترازية و اجراءات التباعد الاجتماعى خلال اداء الشعائر حفاظا على سلامة وحياة الجميع،

كما تفقد المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، عدد من المحاصيل الزراعية بمركز أجا لمتابعة الإنتاجية، يرافقة المهندس صلاح عبد الهادي مدير الإدارة الزراعية بأجا، و المهندس رضا حسن رزق رئيس مكتب باداره أجا وتفقد المحاصيل الصيفية وخاصة القطن والأرز والأذره . من حيث حالة النباتات ومدي تواجد إصابة بأي من الأفات الحقلية التي تصيب الزراعات الصيفية في هذا الوقت من العام، والتي تؤثر علي كمية وجودة المحاصيل مثال ديدان اللوز في القطن والتي ثؤثر علي تفتح الثمار ( اللوز ) وجودة ورتبة القطن . ومرض اللفحة في نباتات الارز والذي يؤدي لعدم اكتمال نضج السنابل وقلة المحصول .ومتابعة محصول الأذره وحالة النباتات.