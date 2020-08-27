محافظ الدقهلية يؤكد أحقية أهالى القرى فى تغيير اسم قريتهم إذا كان غير لائقا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن أي عزبة أو قرية لديها رغبة في تغيير الاسم المطلق على القرية وهذا حقهم إذا كانت القرية تحمل اسما غير لائقا، موضحاً أنه كان يقع تأثير نفسى على الأهالى، وخاصة بعد التنمر على مواقع التواصل الاجتماعى.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الإجراءات عن طريق أهالى القرية يقدموا طلب لمحافظ الإقليم وتقديم الاسم المقترح لها، موضحاً أنها تدخل في لجنة التقسيم الإدارى، ويتم التصديق على تغيير الاسم.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه جرى تغيير اسمين للقرى أحدهما السلام والأخرى دار السلام، والأهالى سعداء بتغيير الأسماء، ويتاح ذلك لتغيير اسم شارع أو مدرسة.