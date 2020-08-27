محافظة القاهرة تزيل 18 عقارا بمسار محور الفردوس بمنشأة ناصر.. صور

أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اليوم 18 عقارا من إجمالى 234 عقار وورشة ومخزن مقرر إزالتهم بشارع الطيران بمنشأة ناصر، كما صرف جهاز التعمير بوزارة الإسكان تعويضات مالية لقاطنيها ضمن الأعمال الجارية لإنشاء محور الفردوس .

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحور الجديد سيسهم فى تسيير الحركة المرورية بالمنطقة حيث يبدأ المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد، مارا ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبرى أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجانى وميدان تاكى وميدان الفردوس أسفل كوبرى الفردوس، مارا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأوتوستراد، مارا بشارع الطيران بحى منشأة ناصر، حتى كوبرى اعمار وامتداد محور المشير.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تفقد أعمال التطوير الجارية لإنشاء محور الفردوس، مشيرا إلى أن محور الفردوس يبعد عن المدافن والآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك، وأنه لم ولن يتم هدم أى مدافن، وما يتم لإنشاء المحور هو عبارة عن إزالة لبعض الأسوار الخارجية للمدافن فقط ولم يتم هدم أى أثر تاريخي.

وأكد المحافظ، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من أعمال هدم بمنطقة جبانات المماليك، بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية، لإنشاء محور الفردوس عار من الصحة، لافتا إلى أن ما تم إزالته هو أسوار لبعض المقابر التى تعترض الشارع وهى مقابر ومبان حديثة غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية.

ونفت محافظة القاهرة صباح اليوم، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن هدم جبانات المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية لإنشاء محور الفردوس، مؤكدة أن المقابر التى يتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعى هى مقابر ومبانى حديثة غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية.

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات وما تم نشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لصور وبيانات مغايرة للحقيقة، والدولة تؤكد حرصها على الحفاظ على التراث التاريخى من الآثار الإسلامية والقبطية لما يمثله من قيمة تاريخية.