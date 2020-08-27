مجلس جامعة بنها يكرم نائب رئيس الجامعة لبلوغه السن القانونية ويشيد بمجهوداته

القليوبية إبراهيم سالم

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد، الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لبلوغه السن القانونية للمعاش.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وخلال المجلس أشاد رئيس الجامعة، بما قدمه نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور حسين المغربي من جهد متميز وعمل دؤوب للجامعة، مؤكدا أن "المغربى" تحمل المسئولية فى ظروف صعبة وقادها بثقة واقتدار.

ووجه "السعيد"، خلال الجلسة، باسم مجلس جامعة بنها الشكر للدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على كل قدمه للجامعة، مشيرا إلى أن قطاع التعليم والطلاب شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية والتي تضمنت أعمال تطوير وإضافة عدد من البرامج الجديدة داخل عدد من كليات الجامعة، إلى جانب التوسع فى مجالات الأنشطة الطلابية وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لها.

تكريم نائب رئيس الجاعة لبلوغه السن القانونية