مباحث الأموال العامة تضبط 6 قضايا بقيمة ربع مليون ريال سعودي

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (6) قضايا (تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تزوير أوراق- كسب غير مشروع- إستغلال نفوذ مزعوم) مُتهم فيها عدد (6) شخص.. ضُبط فيها مستندياً ( أكثر من 2مليون جنيه- 250 ألف ريال سعودى- 70 ألف يورو- 300 ألف دولار أمريكى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.