ما لا تعرفه عن فنار رأس غارب المقرر افتتاحه كمزار سياحى قريبا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن تسجيل فنار رأس غارب الشهير ضمن المناطق الأثرية التابعة للهيئة العامة للآثار، تمهيدا لافتتاحه كمزار سياحى خلال الفترة المقبلة، بعد مخاطبة وزارة السياحة والآثار بإعادة ترميمه وتطويره تعرف على فنار رأس غارب فى الفيديو التالى :

تم بناؤه عام 1871 بأوامر من الخديوى إسماعيل لمراقبة الحركة الملاحية

شيده المهندس غوستاف إيفل الذى مشيد برج إيفل بباريس وتمثال الحرية بنيويورك

أطلق عليه قديما مسمى "إيفل رأس غارب"، نسبة إلى مشيده غوستاف إيفل.

تأمين جزر البحر الأحمر وتحديد العلامات الملاحية وإرشاد السفن كانت أهم مهامه

نظم حفل إسطورى فى افتتاحه بحضور كبار الدولة

يحيطه بناء دائرى من الأحجار الصابونية وبه مجموعة من الغرف المجهزة للعاملين

شيد على 3 محاور مقامة على سوست، وذلك لمقاومة أى اهتزازات أرضية محتملة

يبلغ ارتفاعه 50 مترًا من سطح الأرض وخامة تصنيعه بالكامل من الحديد الأحمر.

يمتلك إضاءة عن طريق شعاع متقطع عبارة عن 4 ومضات من النور ثم ظلام لمدة 30 ثانية

ضوء شعاعه كان يصل إلى 55 كيلومترا وهذا ما كان يميزه عن الفنارات الأخرى

وكانت أكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها، أنه سيتم مخاطبة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار المصرية لدراسة تطوير وإدراج فنار غارب كمزار سياحى، باعتباره أقدم فنار قائم فى العالم، لكى يخدم أهالى المدينة ويحقق حلم أهالى وشباب مدينة رأس غارب الذى طال سنوات .

يذكر أن فنار رأس غارب يحيطه بناء دائرى من الأحجار الصابونية، ويشغل هذا البناء الدائرى مجموعة من الغرف المجهزة لساكنى الفنار من الفنيين القائمين على تشغيله ومنها غرفة مأمور الفنار، وغرف للماكينات والمعدات وغرفة الطعام وغرف الحراسة ويتوسط البناء الدائرى برج الفنار وأنه شيد على 3 محاور مقامة على سوست، وذلك لمقاومة أى اهتزازات أرضية محتملة بالمنطقة ويبلغ ارتفاع الفنار نحو 50 مترًا من سطح الأرض أى ما يقارب مبنى بارتفاع 16 طابقا وخامة تصنيعه بالكامل من الحديد الأحمر.

فنار رأس غارب

فنار رأس غارب

فنار رأس غارب

فنار رأس غارب

فنار رأس غارب

فنار رأس غارب

فنار رأس غارب

فنار رأس غارب