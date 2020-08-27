كندا تبتدى استعدادها للانضمام للتحقيق فى انفجار بيروت

بيروت (رويترز)

قال وزير الخارجية الكندى فرانسوا-فيليب شامبين، خلال زيارة إلى لبنان اليوم الخميس إن بلاده عرضت الانضمام إلى التحقيق اللبنانى فى الانفجار المزلزل الذى وقع بمرفأ بيروت هذا الشهر لكن وفقا لشروط تضمن إجراء تحقيق شفاف ذى مصداقية يتوصل إلى حقيقة ما حدث.

ووعد الرئيس اللبنانى ميشال عون فى بادئ الأمر بتحقيق سريع فى سبب انفجار مادة شديدة القابلية للاشتعال مخزنة لسنوات بشكل لا يراعى قواعد السلامة فى الرابع من أغسطس آب مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، لكنه قال فى وقت لاحق إن الأمر سيستغرق وقتا.

وقال شامبين بعد لقائه بعون إن أوتاوا مستعدة لتقديم العون "وفقا لشروط" سيجرى تحديدها. ولم يخض فى تفاصيل.

وأضاف فى تصريحات نقلها التلفزيون "يتوقع الشعب اللبنانى أن تتوقف مشاركة كندا فى هذا التحقيق على اتسامه بالمصداقية والشفافية وسبر أغوار الأمور لتحقيق العدالة".