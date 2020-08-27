فتوى مجلس الدولة تنهى نزاعا بين "تعليم الفيوم "و" هيئة التأمين الصحى"

كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم "إدارة طامية التعليمية" بأداء مبلغ مقداره مليون 951 ألفا و 256 جنيها، إلي هيئة التأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس بمحافظة الفيوم عن الأعوام الدراسية من2008 الي 2016.

وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه من الثابت من المستندات المعروضة عليها، أنّ المديرية ، لم تسدد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن الطلاب خلال الاعوام الدراسية من 2008 الي 2016 للهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقي عليها مليون 951 ألفا و 256 جنيها، ومن ثم يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة للمديرية.

وبحسب الفتوى ، أنه لا ينال مما تقدم ما ذکرته مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أنّ المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأنّ هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن العام الدراسي المذكور ، مؤكدة بأنّه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتركات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن المديرية لم تقدم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، مما يلزمها بدفع المبلغ للهيئة.