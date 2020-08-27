عرض ضوئى بواسطة طائرات بدون طيار في مدينة شنتشن جنوبي الصين

كتب خالد إبراهيم

احتفلت أمس منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة بالذكرى الـ 40 لتأسيسها، حيث تطورت شنتشن من قرية الصيد الصغيرة إلى مدينة حديثة يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، والتى شهدت التغييرات التاريخية للصين من خلال الإصلاح والانفتاح.



طائرات بدون طيار

وشهدت مدينة شنتشن عرضا ضوئيا باستخدام 826 طائرة بدون طيار جنبا إلى جنب مع أضواء المدينة للاحتفال بالذكرى الـ40 لتأسيس منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة.



جانب من العرض

فى 8 ديسمبر 2012، قام شى جين بينج بعد توليه منصبه كأمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى بأول زيارة تفقدية لشنتشن، وجذبت زيارته اهتمامًا كبيرًا من الداخل والخارج، وفى أكتوبر 2018، بمناسبة الذكرى الأربعين للإصلاح والانفتاح، جاء شي جين بينج إلى شنتشن مرة أخرى، وشجع رواد الإصلاح والانفتاح على خلق معجزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بروح السباق مع الزمن، بحسب ما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية .

فى الوقت الراهن، فى مواجهة التحديات الجديدة التى تواجه الإصلاح والتنمية، أعلن شي جين بينغ مرة أخرى للعالم أن "إصلاحات الصين لن تتوقف، والانفتاح لن يتوقف".