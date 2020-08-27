اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 10:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بتصوير فيديو مفبرك عن هروب خنزير من مطعم

الخميس، 27 أغسطس 2020 09:41 م
ضبط المتهمين بتصوير فيديو مفبرك عن هروب خنزير من مطعم ضبط متهم ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت الجهات المعنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعنوان "هروب خنزير من أحد المطاعم بالأميرية"، ونجحت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على عملية التصوير والآخر القائم على تركيب مقطع الفيديو وفبركته، حيث اعترفا بإرتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


الداخلية

حملات امنية

اخبار الداخلية

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

فبركة فيديو

هروب خنزير من مطعم

مطعم الاميرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة