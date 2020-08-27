صور.. تنفيذ 6 قرارات إزالة لأسوار وردم لحرم النيل فى حملات تعديات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت إدارة حماية النيل بالأقصر، على مدار الـ24 ساعة الماضية من حملاتها لإزالة المخالفات والتصدى للتعديات، وذلك فى إطار تعليمات وزير الموارد المائية والرى، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء خالد ، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعية، ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتصدى بكل حسم لأشكال التعديات، حيث نجحت الحملات، فى تنفيذ 6 قرارات إزالة عبارة عن أسوار وردم لحرم النيل.

وتم تنفيذ الحملات تحت إشراف وقيادة المهندس محمد عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، والمهندس محمد سعد الدين المدير العام، والمهندس أحمد حارس، مفتش نيل الأقصر، وبناء على التنسيق الدائم والمستمر مع مجلس مدينة القرنة وهندسة حماية النيل بالأقصر، حيث قامت هندسة حماية النيل بالأقصر بقيادة المهندس هانى أبو الحجاج مهندس هندسة حماية النيل بالأقصر، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وأسفرت الحملات على مدار الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ عدد 6 قرار ازاله منهم عدد 4 قرار ناحية جزيرة الطوابية زمام هندسة نيل نجع حمادى عبارة عن اسوار من البلوك الابيض والاسمنت وعدد 2 قرار القاء مخلفات ردم ناحية البعيرات زمام هندسة نيل الاقصر.

وكان قد أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات إزالة ورصد مخالفات التعدى على أراضى الدولة، وإزالتها فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وأوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، أنه تم إطلاق حملة إزالة اليوم بالمدينة وقريه الغربي قامولا، حيث شارك في الحملة نواب رئيس المدينة والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطه القرنة، حيث أسفرت الحمله عن تنفيذ 7 قرارات إزالة متنوعة، وكذالك 3 حالات في المهد زراعة بمساحة 5 قيراط.



تنفيذ 6 قرارات إزالة لأسوار وردم لحرم النيل فى حملات إزالة تعديات (1)



تنفيذ 6 قرارات إزالة لأسوار وردم لحرم النيل فى حملات إزالة تعديات (2)